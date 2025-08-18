Mis on Spaceswap SHAKE (SHAKE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Spaceswap SHAKE (SHAKE) allikas Ametlik veebisait

Spaceswap SHAKE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spaceswap SHAKE (SHAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spaceswap SHAKE (SHAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spaceswap SHAKE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spaceswap SHAKE hinna ennustust kohe!

SHAKE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Spaceswap SHAKE (SHAKE) tokenoomika

Spaceswap SHAKE (SHAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spaceswap SHAKE (SHAKE) kohta Kui palju on Spaceswap SHAKE (SHAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas SHAKE hind USD on 18.97 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHAKE/USD hind? $ 18.97 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHAKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spaceswap SHAKE turukapitalisatsioon? SHAKE turukapitalisatsioon on $ 14.40K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHAKE ringlev varu? SHAKE ringlev varu on 759.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHAKE (ATH) hind? SHAKE saavutab ATH hinna summas 16,629.7 USD . Mis oli kõigi aegade SHAKE madalaim (ATL) hind? SHAKE nägi ATL hinda summas 6.56 USD . Milline on SHAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHAKE kauplemismaht on -- USD . Kas SHAKE sel aastal kõrgemale ka suundub? SHAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHAKE hinna ennustust

Spaceswap SHAKE (SHAKE) Olulised valdkonna uudised