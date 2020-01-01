Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spaceswap MILK2 (MILK2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spaceswap MILK2 (MILK2) teave Ametlik veebisait: https://spaceswap.app/ Ostke MILK2 kohe!

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spaceswap MILK2 (MILK2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.04K $ 51.04K $ 51.04K Koguvaru: $ 22.41M $ 22.41M $ 22.41M Ringlev varu: $ 22.41M $ 22.41M $ 22.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.04K $ 51.04K $ 51.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.2 $ 5.2 $ 5.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00118828 $ 0.00118828 $ 0.00118828 Praegune hind: $ 0.00227736 $ 0.00227736 $ 0.00227736 Lisateave Spaceswap MILK2 (MILK2) hinna kohta

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILK2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILK2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILK2 tokeni tokenoomikat, avastage MILK2 tokeni reaalajas hinda!

MILK2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILK2 võiks suunduda? Meie MILK2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILK2 tokeni hinna ennustust kohe!

