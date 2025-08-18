Mis on Spaceswap MILK2 (MILK2)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Spaceswap MILK2 (MILK2) allikas Ametlik veebisait

Spaceswap MILK2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spaceswap MILK2 (MILK2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spaceswap MILK2 (MILK2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spaceswap MILK2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spaceswap MILK2 hinna ennustust kohe!

MILK2 kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika

Spaceswap MILK2 (MILK2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MILK2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spaceswap MILK2 (MILK2) kohta Kui palju on Spaceswap MILK2 (MILK2) tänapäeval väärt? Reaalajas MILK2 hind USD on 0.00227736 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MILK2/USD hind? $ 0.00227736 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MILK2/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Spaceswap MILK2 turukapitalisatsioon? MILK2 turukapitalisatsioon on $ 51.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MILK2 ringlev varu? MILK2 ringlev varu on 22.41M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILK2 (ATH) hind? MILK2 saavutab ATH hinna summas 5.2 USD . Mis oli kõigi aegade MILK2 madalaim (ATL) hind? MILK2 nägi ATL hinda summas 0.00118828 USD . Milline on MILK2 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MILK2 kauplemismaht on -- USD . Kas MILK2 sel aastal kõrgemale ka suundub? MILK2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILK2 hinna ennustust

Spaceswap MILK2 (MILK2) Olulised valdkonna uudised