SpacePenguin (P3NGUIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SpacePenguin (P3NGUIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

SpacePenguin (P3NGUIN) teave $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Ametlik veebisait: https://spacepenguin.co/ Valge raamat: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Ostke P3NGUIN kohe!

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SpacePenguin (P3NGUIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Koguvaru: $ 36.20T $ 36.20T $ 36.20T Ringlev varu: $ 36.20T $ 36.20T $ 36.20T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SpacePenguin (P3NGUIN) hinna kohta

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SpacePenguin (P3NGUIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate P3NGUIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: P3NGUIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate P3NGUIN tokeni tokenoomikat, avastage P3NGUIN tokeni reaalajas hinda!

P3NGUIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu P3NGUIN võiks suunduda? Meie P3NGUIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake P3NGUIN tokeni hinna ennustust kohe!

