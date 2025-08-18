Mis on SpacePenguin (P3NGUIN)

$P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it

SpacePenguin (P3NGUIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet P3NGUIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpacePenguin (P3NGUIN) kohta Kui palju on SpacePenguin (P3NGUIN) tänapäeval väärt? Reaalajas P3NGUIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune P3NGUIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind P3NGUIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SpacePenguin turukapitalisatsioon? P3NGUIN turukapitalisatsioon on $ 87.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on P3NGUIN ringlev varu? P3NGUIN ringlev varu on 36.20T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim P3NGUIN (ATH) hind? P3NGUIN saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade P3NGUIN madalaim (ATL) hind? P3NGUIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on P3NGUIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine P3NGUIN kauplemismaht on -- USD . Kas P3NGUIN sel aastal kõrgemale ka suundub? P3NGUIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake P3NGUIN hinna ennustust

