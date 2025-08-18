Rohkem infot SN

SpaceN hind (SN)

1 SN/USD reaalajas hind:

$1.037
$1.037
-2.10%1D
SpaceN (SN) reaalajas hinnagraafik
SpaceN (SN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.038
$ 1.038
24 h madal
$ 1.067
$ 1.067
24 h kõrge

$ 1.038
$ 1.038

$ 1.067
$ 1.067

$ 6.15
$ 6.15

$ 0.04957282
$ 0.04957282

-0.45%

-2.01%

+69.33%

+69.33%

SpaceN (SN) reaalajas hind on $1.038. Viimase 24 tunni jooksul SN kaubeldud madalaim $ 1.038 ja kõrgeim $ 1.067 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.15 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04957282.

Lüliajalise tootluse osas on SN muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -2.01% 24 tunni vältel +69.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SpaceN (SN) – turuteave

$ 59.39M
$ 59.39M

--
--

$ 1.04B
$ 1.04B

57.16M
57.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

SpaceN praegune turukapitalisatsioon on $ 59.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN ringlev varu on 57.16M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.04B.

SpaceN (SN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SpaceN ja USD hinnamuutus $ -0.021391240992469.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SpaceN ja USD hinnamuutus $ -0.3373378554.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SpaceN ja USD hinnamuutus $ -0.3044361618.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SpaceN ja USD hinnamuutus $ -0.2299146416581135.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.021391240992469-2.01%
30 päeva$ -0.3373378554-32.49%
60 päeva$ -0.3044361618-29.32%
90 päeva$ -0.2299146416581135-18.13%

Mis on SpaceN (SN)

SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SpaceN (SN) allikas

Ametlik veebisait

SpaceN hinna ennustus (USD)

Kui palju on SpaceN (SN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SpaceN (SN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SpaceN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SpaceN hinna ennustust kohe!

SN kohalike valuutade suhtes

SpaceN (SN) tokenoomika

SpaceN (SN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SpaceN (SN) kohta

Kui palju on SpaceN (SN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN hind USD on 1.038 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN/USD hind?
Praegune hind SN/USD on $ 1.038. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SpaceN turukapitalisatsioon?
SN turukapitalisatsioon on $ 59.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN ringlev varu?
SN ringlev varu on 57.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN (ATH) hind?
SN saavutab ATH hinna summas 6.15 USD.
Mis oli kõigi aegade SN madalaim (ATL) hind?
SN nägi ATL hinda summas 0.04957282 USD.
Milline on SN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN kauplemismaht on -- USD.
Kas SN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN hinna ennustust.
