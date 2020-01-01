SpaceDawgs (DAWGS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SpaceDawgs (DAWGS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SpaceDawgs (DAWGS) teave SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet. With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth. SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy. Ametlik veebisait: https://www.spacedawgs.io/ Valge raamat: https://docs.dawgs.io/spacedawgs/ Ostke DAWGS kohe!

SpaceDawgs (DAWGS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SpaceDawgs (DAWGS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 165.09K $ 165.09K $ 165.09K Koguvaru: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ringlev varu: $ 758.89B $ 758.89B $ 758.89B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.55K $ 217.55K $ 217.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00009883 $ 0.00009883 $ 0.00009883 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SpaceDawgs (DAWGS) hinna kohta

SpaceDawgs (DAWGS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SpaceDawgs (DAWGS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAWGS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAWGS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAWGS tokeni tokenoomikat, avastage DAWGS tokeni reaalajas hinda!

