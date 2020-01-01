Space ($SPACE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Space ($SPACE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Space ($SPACE) teave Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Ametlik veebisait: https://x.com/HoldingSpaceCTO Ostke $SPACE kohe!

Space ($SPACE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Space ($SPACE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.45K $ 19.45K $ 19.45K Koguvaru: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M Ringlev varu: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.45K $ 19.45K $ 19.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00455448 $ 0.00455448 $ 0.00455448 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Space ($SPACE) hinna kohta

Space ($SPACE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Space ($SPACE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $SPACE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $SPACE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $SPACE tokeni tokenoomikat, avastage $SPACE tokeni reaalajas hinda!

$SPACE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $SPACE võiks suunduda? Meie $SPACE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $SPACE tokeni hinna ennustust kohe!

