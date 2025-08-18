Rohkem infot $SPACE

Space hind ($SPACE)

Loendis mitteolevad

1 $SPACE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Space ($SPACE) reaalajas hinnagraafik
Space ($SPACE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455448
$ 0.00455448$ 0.00455448

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.56%

+3.56%

Space ($SPACE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $SPACE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $SPACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00455448 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $SPACE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Space ($SPACE) – turuteave

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

--
----

$ 20.41K
$ 20.41K$ 20.41K

984.00M
984.00M 984.00M

983,999,998.6
983,999,998.6 983,999,998.6

Space praegune turukapitalisatsioon on $ 20.41K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $SPACE ringlev varu on 984.00M, mille koguvaru on 983999998.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.41K.

Space ($SPACE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Space ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Space ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Space ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Space ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+14.87%
60 päeva$ 0+6.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Space ($SPACE)

Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Space ($SPACE) allikas

Ametlik veebisait

Space hinna ennustus (USD)

Kui palju on Space ($SPACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Space ($SPACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Space nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Space hinna ennustust kohe!

$SPACE kohalike valuutade suhtes

Space ($SPACE) tokenoomika

Space ($SPACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $SPACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Space ($SPACE) kohta

Kui palju on Space ($SPACE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $SPACE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $SPACE/USD hind?
Praegune hind $SPACE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Space turukapitalisatsioon?
$SPACE turukapitalisatsioon on $ 20.41K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $SPACE ringlev varu?
$SPACE ringlev varu on 984.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $SPACE (ATH) hind?
$SPACE saavutab ATH hinna summas 0.00455448 USD.
Mis oli kõigi aegade $SPACE madalaim (ATL) hind?
$SPACE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $SPACE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $SPACE kauplemismaht on -- USD.
Kas $SPACE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$SPACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $SPACE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.