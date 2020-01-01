Soyjak (SOY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Soyjak (SOY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Soyjak (SOY) teave Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts! Ametlik veebisait: https://soyjak.life/ Ostke SOY kohe!

Soyjak (SOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Soyjak (SOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 419.58K $ 419.58K $ 419.58K Koguvaru: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M Ringlev varu: $ 979.56M $ 979.56M $ 979.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 419.58K $ 419.58K $ 419.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00656405 $ 0.00656405 $ 0.00656405 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042833 $ 0.00042833 $ 0.00042833 Lisateave Soyjak (SOY) hinna kohta

Soyjak (SOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Soyjak (SOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOY tokeni tokenoomikat, avastage SOY tokeni reaalajas hinda!

SOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOY võiks suunduda? Meie SOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOY tokeni hinna ennustust kohe!

