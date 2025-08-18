Mis on Soyjak (SOY)

Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!

Kui palju on Soyjak (SOY) tänapäeval väärt? Reaalajas SOY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOY/USD hind? $ 0 . Milline on Soyjak turukapitalisatsioon? SOY turukapitalisatsioon on $ 441.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOY ringlev varu? SOY ringlev varu on 979.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOY (ATH) hind? SOY saavutab ATH hinna summas 0.00656405 USD . Mis oli kõigi aegade SOY madalaim (ATL) hind? SOY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOY kauplemismaht on -- USD .

