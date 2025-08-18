Rohkem infot SOY

SOY Hinnainfo

SOY Ametlik veebisait

SOY Tokenoomika

SOY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Soyjak logo

Soyjak hind (SOY)

Loendis mitteolevad

1 SOY/USD reaalajas hind:

$0.00045067
$0.00045067$0.00045067
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Soyjak (SOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:49 (UTC+8)

Soyjak (SOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00656405
$ 0.00656405$ 0.00656405

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

-0.12%

-28.81%

-28.81%

Soyjak (SOY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00656405 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SOY muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -28.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Soyjak (SOY) – turuteave

$ 441.73K
$ 441.73K$ 441.73K

--
----

$ 441.73K
$ 441.73K$ 441.73K

979.56M
979.56M 979.56M

979,561,684.323466
979,561,684.323466 979,561,684.323466

Soyjak praegune turukapitalisatsioon on $ 441.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOY ringlev varu on 979.56M, mille koguvaru on 979561684.323466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 441.73K.

Soyjak (SOY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Soyjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Soyjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Soyjak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Soyjak ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.12%
30 päeva$ 0-17.48%
60 päeva$ 0-61.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Soyjak (SOY)

Meet Soyjak. Soyjak, a portmanteau of "soy" and "wojak", is a variation of Wojak that combines Wojak-style illustrations with additional features to allude to a soy boy, such as a gaping "cuckface" with an excited expression, glasses, stubble, and a balding head. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced. Soyjak is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Soyjak.party, (or just "The party") is an imageboard dedicated to the creation, posting, and sharing of soyjaks. As the site has grown, its expanded to encompass many other topics as well. Please read the rules before posting. Serving 9,462,739 posts!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Soyjak (SOY) allikas

Ametlik veebisait

Soyjak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Soyjak (SOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soyjak (SOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soyjak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Soyjak hinna ennustust kohe!

SOY kohalike valuutade suhtes

Soyjak (SOY) tokenoomika

Soyjak (SOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soyjak (SOY) kohta

Kui palju on Soyjak (SOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOY/USD hind?
Praegune hind SOY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Soyjak turukapitalisatsioon?
SOY turukapitalisatsioon on $ 441.73K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOY ringlev varu?
SOY ringlev varu on 979.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOY (ATH) hind?
SOY saavutab ATH hinna summas 0.00656405 USD.
Mis oli kõigi aegade SOY madalaim (ATL) hind?
SOY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOY kauplemismaht on -- USD.
Kas SOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:49 (UTC+8)

Soyjak (SOY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.