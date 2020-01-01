Source (SOURCE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Source (SOURCE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Source (SOURCE) teave Source is a comprehensive blockchain technology suite for individuals, enterprises and developers to easily use, integrate and build Web 3.0 applications. Ametlik veebisait: https://www.sourceprotocol.io/ Valge raamat: https://docs.sourceprotocol.io/source-chain/introduction Ostke SOURCE kohe!

Source (SOURCE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Source (SOURCE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 81.35K $ 81.35K $ 81.35K Koguvaru: $ 581.55M $ 581.55M $ 581.55M Ringlev varu: $ 564.28M $ 564.28M $ 564.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.83K $ 83.83K $ 83.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.079337 $ 0.079337 $ 0.079337 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014417 $ 0.00014417 $ 0.00014417 Lisateave Source (SOURCE) hinna kohta

Source (SOURCE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Source (SOURCE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOURCE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOURCE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOURCE tokeni tokenoomikat, avastage SOURCE tokeni reaalajas hinda!

