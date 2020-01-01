Sorra (SOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sorra (SOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sorra (SOR) teave Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency. Ametlik veebisait: https://www.sorra.io/

Sorra (SOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sorra (SOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.70K $ 8.70K $ 8.70K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 77.45M $ 77.45M $ 77.45M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.24K $ 11.24K $ 11.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02145654 $ 0.02145654 $ 0.02145654 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011238 $ 0.00011238 $ 0.00011238 Lisateave Sorra (SOR) hinna kohta

Sorra (SOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sorra (SOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOR tokeni tokenoomikat, avastage SOR tokeni reaalajas hinda!

SOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOR võiks suunduda? Meie SOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOR tokeni hinna ennustust kohe!

