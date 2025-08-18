Rohkem infot SOR

Sorra hind (SOR)

1 SOR/USD reaalajas hind:

$0.00011238
$0.00011238
0.00%1D
Sorra (SOR) reaalajas hinnagraafik
Sorra (SOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Sorra (SOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02145654 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SOR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sorra (SOR) – turuteave

Sorra praegune turukapitalisatsioon on $ 8.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOR ringlev varu on 77.45M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.24K.

Sorra (SOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sorra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sorra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sorra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sorra ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+23.40%
60 päeva$ 0+61.38%
90 päeva$ 0--

Mis on Sorra (SOR)

Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sorra (SOR) allikas

Ametlik veebisait

Sorra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sorra (SOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sorra (SOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sorra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sorra hinna ennustust kohe!

Sorra (SOR) tokenoomika

Sorra (SOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sorra (SOR) kohta

Kui palju on Sorra (SOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOR/USD hind?
Praegune hind SOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sorra turukapitalisatsioon?
SOR turukapitalisatsioon on $ 8.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOR ringlev varu?
SOR ringlev varu on 77.45M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOR (ATH) hind?
SOR saavutab ATH hinna summas 0.02145654 USD.
Mis oli kõigi aegade SOR madalaim (ATL) hind?
SOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOR kauplemismaht on -- USD.
Kas SOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.