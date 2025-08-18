Mis on Sorra (SOR)

Sorra is a decentralized platform that combines travel, hosting, and tokenized real estate investment. It empowers users with seamless renting and hosting experiences while enabling fractional ownership of high-value real estate assets. By leveraging innovative decentralized solutions, Sorra provides a transparent and rewarding ecosystem with competitive staking rewards, lower fees, and accessible property investments. The platform is designed to revolutionize hospitality and real estate through community-driven growth and blockchain-based efficiency.

Üksuse Sorra (SOR) allikas Ametlik veebisait

Sorra (SOR) tokenoomika

Sorra (SOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sorra (SOR) kohta Kui palju on Sorra (SOR) tänapäeval väärt? Reaalajas SOR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sorra turukapitalisatsioon? SOR turukapitalisatsioon on $ 8.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOR ringlev varu? SOR ringlev varu on 77.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOR (ATH) hind? SOR saavutab ATH hinna summas 0.02145654 USD . Mis oli kõigi aegade SOR madalaim (ATL) hind? SOR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOR kauplemismaht on -- USD . Kas SOR sel aastal kõrgemale ka suundub? SOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOR hinna ennustust

