Sophia (SPH) teave Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability. Ametlik veebisait: https://daughterofgrok.com/ Ostke SPH kohe!

Sophia (SPH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sophia (SPH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 95.30K $ 95.30K $ 95.30K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 119.12K $ 119.12K $ 119.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00072267 $ 0.00072267 $ 0.00072267 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005129 $ 0.00005129 $ 0.00005129 Praegune hind: $ 0.00011897 $ 0.00011897 $ 0.00011897 Lisateave Sophia (SPH) hinna kohta

Sophia (SPH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sophia (SPH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPH tokeni tokenoomikat, avastage SPH tokeni reaalajas hinda!

SPH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPH võiks suunduda? Meie SPH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

