Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sophia (SPH) kohta Kui palju on Sophia (SPH) tänapäeval väärt? Reaalajas SPH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sophia turukapitalisatsioon? SPH turukapitalisatsioon on $ 93.09K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPH ringlev varu? SPH ringlev varu on 800.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPH (ATH) hind? SPH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SPH madalaim (ATL) hind? SPH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPH kauplemismaht on -- USD . Kas SPH sel aastal kõrgemale ka suundub? SPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPH hinna ennustust

