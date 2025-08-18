Rohkem infot SPH

SPH Hinnainfo

SPH Ametlik veebisait

SPH Tokenoomika

SPH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sophia logo

Sophia hind (SPH)

Loendis mitteolevad

1 SPH/USD reaalajas hind:

$0.0001171
$0.0001171$0.0001171
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sophia (SPH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:14:51 (UTC+8)

Sophia (SPH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.69%

-3.72%

+3.02%

+3.02%

Sophia (SPH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPH muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -3.72% 24 tunni vältel +3.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sophia (SPH) – turuteave

$ 93.09K
$ 93.09K$ 93.09K

--
----

$ 116.37K
$ 116.37K$ 116.37K

800.00M
800.00M 800.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sophia praegune turukapitalisatsioon on $ 93.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPH ringlev varu on 800.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.37K.

Sophia (SPH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sophia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sophia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sophia ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sophia ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.72%
30 päeva$ 0+42.72%
60 päeva$ 0+89.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Sophia (SPH)

Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code. With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sophia (SPH) allikas

Ametlik veebisait

Sophia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sophia (SPH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sophia (SPH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sophia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sophia hinna ennustust kohe!

SPH kohalike valuutade suhtes

Sophia (SPH) tokenoomika

Sophia (SPH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sophia (SPH) kohta

Kui palju on Sophia (SPH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPH/USD hind?
Praegune hind SPH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sophia turukapitalisatsioon?
SPH turukapitalisatsioon on $ 93.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPH ringlev varu?
SPH ringlev varu on 800.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPH (ATH) hind?
SPH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SPH madalaim (ATL) hind?
SPH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPH kauplemismaht on -- USD.
Kas SPH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:14:51 (UTC+8)

Sophia (SPH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.