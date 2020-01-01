Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) teave Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line "They're crazy, these Romans!" from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/H32RvrcA2tHipbXzaiEt8Dyr5u7GfnME6RcFDDWgpump

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.54K $ 46.54K $ 46.54K Koguvaru: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Ringlev varu: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.54K $ 46.54K $ 46.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) hinna kohta

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPQR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPQR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPQR tokeni tokenoomikat, avastage SPQR tokeni reaalajas hinda!

SPQR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPQR võiks suunduda? Meie SPQR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPQR tokeni hinna ennustust kohe!

