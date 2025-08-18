Rohkem infot SPQR

SPQR Hinnainfo

SPQR Ametlik veebisait

SPQR Tokenoomika

SPQR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Sono Pazzi Questi Romani logo

Sono Pazzi Questi Romani hind (SPQR)

Loendis mitteolevad

1 SPQR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:14:45 (UTC+8)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.58%

-3.58%

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPQR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPQRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPQR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -3.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) – turuteave

$ 37.09K
$ 37.09K$ 37.09K

--
----

$ 37.09K
$ 37.09K$ 37.09K

999.13M
999.13M 999.13M

999,134,070.430433
999,134,070.430433 999,134,070.430433

Sono Pazzi Questi Romani praegune turukapitalisatsioon on $ 37.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPQR ringlev varu on 999.13M, mille koguvaru on 999134070.430433. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.09K.

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sono Pazzi Questi Romani ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sono Pazzi Questi Romani ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sono Pazzi Questi Romani ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sono Pazzi Questi Romani ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+1.40%
60 päeva$ 0+5.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Sono Pazzi Questi Romani (SPQR)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) is a hilariously chaotic memecoin by MachiBigBrother, blending Roman history with modern crypto humor. Inspired by the iconic line “They’re crazy, these Romans!” from Asterix, SPQR thrives on pump.fun, delivering wild FOMO and meme-driven excitement. With a nod to Roman grandeur and a wink to crypto absurdity, it unites a community ready for legendary laughs and epic pumps.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) allikas

Ametlik veebisait

Sono Pazzi Questi Romani hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sono Pazzi Questi Romani nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sono Pazzi Questi Romani hinna ennustust kohe!

SPQR kohalike valuutade suhtes

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPQR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) kohta

Kui palju on Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPQR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPQR/USD hind?
Praegune hind SPQR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sono Pazzi Questi Romani turukapitalisatsioon?
SPQR turukapitalisatsioon on $ 37.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPQR ringlev varu?
SPQR ringlev varu on 999.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPQR (ATH) hind?
SPQR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SPQR madalaim (ATL) hind?
SPQR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPQR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPQR kauplemismaht on -- USD.
Kas SPQR sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPQR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPQR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:14:45 (UTC+8)

Sono Pazzi Questi Romani (SPQR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.