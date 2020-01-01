Sonne Finance (SONNE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sonne Finance (SONNE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sonne Finance (SONNE) teave Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Ametlik veebisait: https://sonne.finance Ostke SONNE kohe!

Sonne Finance (SONNE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sonne Finance (SONNE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.56K $ 40.56K $ 40.56K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 81.47M $ 81.47M $ 81.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.79K $ 49.79K $ 49.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.447185 $ 0.447185 $ 0.447185 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00049025 $ 0.00049025 $ 0.00049025 Praegune hind: $ 0.0004986 $ 0.0004986 $ 0.0004986 Lisateave Sonne Finance (SONNE) hinna kohta

Sonne Finance (SONNE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sonne Finance (SONNE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SONNE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SONNE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SONNE tokeni tokenoomikat, avastage SONNE tokeni reaalajas hinda!

SONNE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SONNE võiks suunduda? Meie SONNE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SONNE tokeni hinna ennustust kohe!

