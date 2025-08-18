Rohkem infot SONNE

Sonne Finance logo

Sonne Finance hind (SONNE)

Loendis mitteolevad

1 SONNE/USD reaalajas hind:

$0.00050427
$0.00050427$0.00050427
+0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Sonne Finance (SONNE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:14:38 (UTC+8)

Sonne Finance (SONNE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.447185
$ 0.447185$ 0.447185

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

+0.42%

-2.84%

-2.84%

Sonne Finance (SONNE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SONNE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SONNEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.447185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SONNE muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, +0.42% 24 tunni vältel -2.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sonne Finance (SONNE) – turuteave

$ 41.07K
$ 41.07K$ 41.07K

--
----

$ 50.41K
$ 50.41K$ 50.41K

81.47M
81.47M 81.47M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Sonne Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 41.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SONNE ringlev varu on 81.47M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.41K.

Sonne Finance (SONNE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sonne Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sonne Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sonne Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sonne Finance ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.42%
30 päeva$ 0-10.28%
60 päeva$ 0-32.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Sonne Finance (SONNE)

Sonne Finance is the first native decentralized lending protocol on Optimism for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source and Optimistic protocol serving users on Optimism. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them.

Üksuse Sonne Finance (SONNE) allikas

Ametlik veebisait

Sonne Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sonne Finance (SONNE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sonne Finance (SONNE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sonne Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sonne Finance hinna ennustust kohe!

SONNE kohalike valuutade suhtes

Sonne Finance (SONNE) tokenoomika

Sonne Finance (SONNE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SONNE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sonne Finance (SONNE) kohta

Kui palju on Sonne Finance (SONNE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SONNE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SONNE/USD hind?
Praegune hind SONNE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sonne Finance turukapitalisatsioon?
SONNE turukapitalisatsioon on $ 41.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SONNE ringlev varu?
SONNE ringlev varu on 81.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SONNE (ATH) hind?
SONNE saavutab ATH hinna summas 0.447185 USD.
Mis oli kõigi aegade SONNE madalaim (ATL) hind?
SONNE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SONNE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SONNE kauplemismaht on -- USD.
Kas SONNE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SONNE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SONNE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.