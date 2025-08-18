Rohkem infot SONE

SONE hind (SONE)

1 SONE/USD reaalajas hind:

$0.988882
$0.988882
-1.10%1D
USD
SONE (SONE) reaalajas hinnagraafik
SONE (SONE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.986372
24 h madal
$ 1.023
24 h kõrge

$ 0.986372
$ 1.023
$ 1.074
$ 0.869104
-1.06%

-1.13%

-1.37%

-1.37%

SONE (SONE) reaalajas hind on $0.988873. Viimase 24 tunni jooksul SONE kaubeldud madalaim $ 0.986372 ja kõrgeim $ 1.023 näitab aktiivset turu volatiivsust. SONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.869104.

Lüliajalise tootluse osas on SONE muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SONE (SONE) – turuteave

$ 473.74K
--
$ 473.74K
480.24K
480,237.234
SONE praegune turukapitalisatsioon on $ 473.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SONE ringlev varu on 480.24K, mille koguvaru on 480237.234. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 473.74K.

SONE (SONE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0113782393927919.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0021259780.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0246631848.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ +0.0153099263918336.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0113782393927919-1.13%
30 päeva$ -0.0021259780-0.21%
60 päeva$ -0.0246631848-2.49%
90 päeva$ +0.0153099263918336+1.57%

Mis on SONE (SONE)

Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience. At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules: Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency. Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols. Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike. The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse SONE (SONE) allikas

Ametlik veebisait

SONE hinna ennustus (USD)

Kui palju on SONE (SONE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SONE (SONE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SONE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SONE hinna ennustust kohe!

SONE kohalike valuutade suhtes

SONE (SONE) tokenoomika

SONE (SONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SONE (SONE) kohta

Kui palju on SONE (SONE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SONE hind USD on 0.988873 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SONE/USD hind?
Praegune hind SONE/USD on $ 0.988873. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SONE turukapitalisatsioon?
SONE turukapitalisatsioon on $ 473.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SONE ringlev varu?
SONE ringlev varu on 480.24K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SONE (ATH) hind?
SONE saavutab ATH hinna summas 1.074 USD.
Mis oli kõigi aegade SONE madalaim (ATL) hind?
SONE nägi ATL hinda summas 0.869104 USD.
Milline on SONE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SONE kauplemismaht on -- USD.
Kas SONE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SONE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.