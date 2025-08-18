Mis on SONE (SONE)

Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience. At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules: Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency. Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols. Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike. The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SONE (SONE) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SONE (SONE) kohta Kui palju on SONE (SONE) tänapäeval väärt? Reaalajas SONE hind USD on 0.988873 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SONE/USD hind? $ 0.988873 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SONE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SONE turukapitalisatsioon? SONE turukapitalisatsioon on $ 473.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SONE ringlev varu? SONE ringlev varu on 480.24K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SONE (ATH) hind? SONE saavutab ATH hinna summas 1.074 USD . Mis oli kõigi aegade SONE madalaim (ATL) hind? SONE nägi ATL hinda summas 0.869104 USD . Milline on SONE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SONE kauplemismaht on -- USD . Kas SONE sel aastal kõrgemale ka suundub? SONE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SONE hinna ennustust

