SONE (SONE) reaalajas hind on $0.988873. Viimase 24 tunni jooksul SONE kaubeldud madalaim $ 0.986372 ja kõrgeim $ 1.023 näitab aktiivset turu volatiivsust. SONEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.869104.
Lüliajalise tootluse osas on SONE muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -1.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SONE praegune turukapitalisatsioon on $ 473.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SONE ringlev varu on 480.24K, mille koguvaru on 480237.234. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 473.74K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0113782393927919.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0021259780.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ -0.0246631848.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SONE ja USD hinnamuutus $ +0.0153099263918336.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0113782393927919
|-1.13%
|30 päeva
|$ -0.0021259780
|-0.21%
|60 päeva
|$ -0.0246631848
|-2.49%
|90 päeva
|$ +0.0153099263918336
|+1.57%
Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience. At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules: Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency. Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols. Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike. The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
SONE (SONE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SONE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
