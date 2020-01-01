Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Somnium Space CUBEs (CUBE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Somnium Space CUBEs (CUBE) teave Ametlik veebisait: https://www.somniumspace.com/ Ostke CUBE kohe!

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Somnium Space CUBEs (CUBE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Koguvaru: $ 40.05M $ 40.05M $ 40.05M Ringlev varu: $ 14.84M $ 14.84M $ 14.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.81M $ 12.81M $ 12.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.12 $ 28.12 $ 28.12 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03639773 $ 0.03639773 $ 0.03639773 Praegune hind: $ 0.319853 $ 0.319853 $ 0.319853 Lisateave Somnium Space CUBEs (CUBE) hinna kohta

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUBE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUBE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUBE tokeni tokenoomikat, avastage CUBE tokeni reaalajas hinda!

CUBE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUBE võiks suunduda? Meie CUBE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUBE tokeni hinna ennustust kohe!

