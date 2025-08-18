Rohkem infot CUBE

CUBE Hinnainfo

CUBE Ametlik veebisait

CUBE Tokenoomika

CUBE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Somnium Space CUBEs logo

Somnium Space CUBEs hind (CUBE)

Loendis mitteolevad

1 CUBE/USD reaalajas hind:

$0.333347
$0.333347$0.333347
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Somnium Space CUBEs (CUBE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:40 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.329443
$ 0.329443$ 0.329443
24 h madal
$ 0.345029
$ 0.345029$ 0.345029
24 h kõrge

$ 0.329443
$ 0.329443$ 0.329443

$ 0.345029
$ 0.345029$ 0.345029

$ 28.12
$ 28.12$ 28.12

$ 0.03639773
$ 0.03639773$ 0.03639773

+1.16%

-0.37%

+3.23%

+3.23%

Somnium Space CUBEs (CUBE) reaalajas hind on $0.333347. Viimase 24 tunni jooksul CUBE kaubeldud madalaim $ 0.329443 ja kõrgeim $ 0.345029 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUBEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.12 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03639773.

Lüliajalise tootluse osas on CUBE muutunud +1.16% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel +3.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Somnium Space CUBEs (CUBE) – turuteave

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

--
----

$ 13.35M
$ 13.35M$ 13.35M

14.84M
14.84M 14.84M

40,054,278.79
40,054,278.79 40,054,278.79

Somnium Space CUBEs praegune turukapitalisatsioon on $ 4.95M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUBE ringlev varu on 14.84M, mille koguvaru on 40054278.79. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.35M.

Somnium Space CUBEs (CUBE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Somnium Space CUBEs ja USD hinnamuutus $ -0.0012565918141443.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Somnium Space CUBEs ja USD hinnamuutus $ -0.0115596739.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Somnium Space CUBEs ja USD hinnamuutus $ +0.0927607697.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Somnium Space CUBEs ja USD hinnamuutus $ +0.02990026629803643.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012565918141443-0.37%
30 päeva$ -0.0115596739-3.46%
60 päeva$ +0.0927607697+27.83%
90 päeva$ +0.02990026629803643+9.85%

Mis on Somnium Space CUBEs (CUBE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Somnium Space CUBEs (CUBE) allikas

Ametlik veebisait

Somnium Space CUBEs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Somnium Space CUBEs (CUBE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Somnium Space CUBEs (CUBE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Somnium Space CUBEs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Somnium Space CUBEs hinna ennustust kohe!

CUBE kohalike valuutade suhtes

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika

Somnium Space CUBEs (CUBE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUBE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Somnium Space CUBEs (CUBE) kohta

Kui palju on Somnium Space CUBEs (CUBE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUBE hind USD on 0.333347 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUBE/USD hind?
Praegune hind CUBE/USD on $ 0.333347. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Somnium Space CUBEs turukapitalisatsioon?
CUBE turukapitalisatsioon on $ 4.95M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUBE ringlev varu?
CUBE ringlev varu on 14.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUBE (ATH) hind?
CUBE saavutab ATH hinna summas 28.12 USD.
Mis oli kõigi aegade CUBE madalaim (ATL) hind?
CUBE nägi ATL hinda summas 0.03639773 USD.
Milline on CUBE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUBE kauplemismaht on -- USD.
Kas CUBE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUBE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUBE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:57:40 (UTC+8)

Somnium Space CUBEs (CUBE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.