Som Bonkmon Fraud logo

Som Bonkmon Fraud hind (SBF)

Loendis mitteolevad

1 SBF/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
mexc
USD
Som Bonkmon Fraud (SBF) reaalajas hinnagraafik
Som Bonkmon Fraud (SBF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.15%

-4.09%

-1.12%

-1.12%

Som Bonkmon Fraud (SBF) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SBF kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SBFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SBF muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, -4.09% 24 tunni vältel -1.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Som Bonkmon Fraud (SBF) – turuteave

$ 24.37K
$ 24.37K$ 24.37K

--
----

$ 24.37K
$ 24.37K$ 24.37K

765.25M
765.25M 765.25M

765,247,328.592475
765,247,328.592475 765,247,328.592475

Som Bonkmon Fraud praegune turukapitalisatsioon on $ 24.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SBF ringlev varu on 765.25M, mille koguvaru on 765247328.592475. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.37K.

Som Bonkmon Fraud (SBF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Som Bonkmon Fraud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Som Bonkmon Fraud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Som Bonkmon Fraud ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Som Bonkmon Fraud ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.09%
30 päeva$ 0+2.89%
60 päeva$ 0+22.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Som Bonkmon Fraud (SBF)

Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors

Üksuse Som Bonkmon Fraud (SBF) allikas

Ametlik veebisait

Som Bonkmon Fraud hinna ennustus (USD)

Kui palju on Som Bonkmon Fraud (SBF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Som Bonkmon Fraud (SBF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Som Bonkmon Fraud nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Som Bonkmon Fraud hinna ennustust kohe!

SBF kohalike valuutade suhtes

Som Bonkmon Fraud (SBF) tokenoomika

Som Bonkmon Fraud (SBF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SBF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Som Bonkmon Fraud (SBF) kohta

Kui palju on Som Bonkmon Fraud (SBF) tänapäeval väärt?
Reaalajas SBF hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SBF/USD hind?
Praegune hind SBF/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Som Bonkmon Fraud turukapitalisatsioon?
SBF turukapitalisatsioon on $ 24.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SBF ringlev varu?
SBF ringlev varu on 765.25M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SBF (ATH) hind?
SBF saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SBF madalaim (ATL) hind?
SBF nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SBF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SBF kauplemismaht on -- USD.
Kas SBF sel aastal kõrgemale ka suundub?
SBF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SBF hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.