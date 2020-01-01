Solycat (SOLYCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solycat (SOLYCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solycat (SOLYCAT) teave The SolyCat is a symbol of energy and mystery. Shining like the sun and agile as a feline. Solycat is here to take over Solana! Inspired by Shiba Inu’s legendary rise on Ethereum, Solycat is the ultimate meme coin designed for Solana’s fast and scalable blockchain. Our mission is simple: become the top cat of Solana. With bold branding, a vibrant community, and unstoppable momentum, Solycat is ready to dominate. This isn’t just another token—it’s a movement powered by fun, creativity, and the spirit of decentralization. Join the pride and let’s make history, one paw at a time! Ametlik veebisait: https://solycat.com Ostke SOLYCAT kohe!

Solycat (SOLYCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solycat (SOLYCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Koguvaru: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Ringlev varu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.32K $ 13.32K $ 13.32K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0017371 $ 0.0017371 $ 0.0017371 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Solycat (SOLYCAT) hinna kohta

Solycat (SOLYCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solycat (SOLYCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLYCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLYCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLYCAT tokeni tokenoomikat, avastage SOLYCAT tokeni reaalajas hinda!

SOLYCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLYCAT võiks suunduda? Meie SOLYCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLYCAT tokeni hinna ennustust kohe!

