Solyard Finance (YARD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solyard Finance (YARD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solyard Finance (YARD) teave Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits. Ametlik veebisait: https://solyard.finance/ Ostke YARD kohe!

Solyard Finance (YARD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solyard Finance (YARD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 512.96 Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 72.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.094152 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0 Lisateave Solyard Finance (YARD) hinna kohta

Solyard Finance (YARD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solyard Finance (YARD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate YARD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: YARD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate YARD tokeni tokenoomikat, avastage YARD tokeni reaalajas hinda!

YARD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu YARD võiks suunduda? Meie YARD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake YARD tokeni hinna ennustust kohe!

