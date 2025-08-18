Mis on SOLY AI (SOLY)

The first personalized DeFAI Agent platform on Solana. Empowering Decisions with On-Chain Intelligence Soly is the brainchild of Madlabs #6789, a leading expert in Blockchain, DePIN, and AI with a proven track record of pioneering decentralized technologies. With deep technical acumen and visionary foresight, Madlabs #6789 has crafted Soly to redefine the future of AI-driven platforms. Soly utilizes the advanced AI Agent SDK & framework by Eliza of ai16z. This unique approach allows Soly to train multiple AI Agents simultaneously, enabling them to become smarter, faster, and more adaptive. These Agents drive crypto market research and DeFi transacting, enabling real-time insights and precise execution. They also power DAO governance systems, automating proposal reviews and smart voting. Additionally, Soly introduces on-chain multi-modal Agents capable of processing language, speech, images, and video. With the visionary leadership of Madlabs #6789 and OpenLoop's robust infrastructure, Soly sets a new standard for decentralized AI, redefining the future of on-chain intelligence and automation in the crypto world.

Üksuse SOLY AI (SOLY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SOLY AI (SOLY) tokenoomika

SOLY AI (SOLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOLY AI (SOLY) kohta Kui palju on SOLY AI (SOLY) tänapäeval väärt? Milline on praegune SOLY/USD hind? Milline on SOLY AI turukapitalisatsioon? SOLY turukapitalisatsioon on $ 27.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLY ringlev varu? SOLY ringlev varu on 999.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLY (ATH) hind? SOLY saavutab ATH hinna summas 0.00117082 USD . Mis oli kõigi aegade SOLY madalaim (ATL) hind? Milline on SOLY kauplemismaht?

