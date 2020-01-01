SolXenCat (XENCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolXenCat (XENCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolXenCat (XENCAT) teave Welcome to $XENCAT Cute Kitty Baked by Mr. Jack Levin and XEN Community! The Only 100% Rug Free & Stress Free MEME on Solana! DYOR and Join! Ametlik veebisait: https://xencat.tech Ostke XENCAT kohe!

SolXenCat (XENCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolXenCat (XENCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 538.33K $ 538.33K $ 538.33K Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 538.33K $ 538.33K $ 538.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0029045 $ 0.0029045 $ 0.0029045 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00053841 $ 0.00053841 $ 0.00053841 Lisateave SolXenCat (XENCAT) hinna kohta

SolXenCat (XENCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolXenCat (XENCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XENCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XENCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XENCAT tokeni tokenoomikat, avastage XENCAT tokeni reaalajas hinda!

XENCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XENCAT võiks suunduda? Meie XENCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XENCAT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!