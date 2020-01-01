Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) teave SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications. Ametlik veebisait: https://app.solv.finance/babylon

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 500.06M $ 500.06M $ 500.06M Koguvaru: $ 4.44K $ 4.44K $ 4.44K Ringlev varu: $ 4.44K $ 4.44K $ 4.44K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 500.06M $ 500.06M $ 500.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 175,368 $ 175,368 $ 175,368 Kõigi aegade madalaim: $ 11,402.13 $ 11,402.13 $ 11,402.13 Praegune hind: $ 112,809 $ 112,809 $ 112,809 Lisateave Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) hinna kohta

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSOLVBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSOLVBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSOLVBTC tokeni tokenoomikat, avastage XSOLVBTC tokeni reaalajas hinda!

XSOLVBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XSOLVBTC võiks suunduda? Meie XSOLVBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XSOLVBTC tokeni hinna ennustust kohe!

