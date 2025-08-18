Solv Protocol Staked BTC hind (XSOLVBTC)
+0.03%
-0.56%
-2.36%
-2.36%
Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) reaalajas hind on $115,624. Viimase 24 tunni jooksul XSOLVBTC kaubeldud madalaim $ 115,289 ja kõrgeim $ 117,762 näitab aktiivset turu volatiivsust. XSOLVBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 175,368 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 11,402.13.
Lüliajalise tootluse osas on XSOLVBTC muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -0.56% 24 tunni vältel -2.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Solv Protocol Staked BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 525.46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XSOLVBTC ringlev varu on 4.54K, mille koguvaru on 4544.525904641549. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 525.46M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol Staked BTC ja USD hinnamuutus $ -658.6655532791.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol Staked BTC ja USD hinnamuutus $ -2,373.2750992000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol Staked BTC ja USD hinnamuutus $ +12,737.1051528000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol Staked BTC ja USD hinnamuutus $ +11,758.9282054017.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -658.6655532791
|-0.56%
|30 päeva
|$ -2,373.2750992000
|-2.05%
|60 päeva
|$ +12,737.1051528000
|+11.02%
|90 päeva
|$ +11,758.9282054017
|+11.32%
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solv Protocol Staked BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Solv Protocol Staked BTC hinna ennustust kohe!
Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSOLVBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.