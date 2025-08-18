Mis on Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) allikas Ametlik veebisait

Solv Protocol Staked BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solv Protocol Staked BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solv Protocol Staked BTC hinna ennustust kohe!

XSOLVBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XSOLVBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) kohta Kui palju on Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas XSOLVBTC hind USD on 115,624 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XSOLVBTC/USD hind? $ 115,624 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XSOLVBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solv Protocol Staked BTC turukapitalisatsioon? XSOLVBTC turukapitalisatsioon on $ 525.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XSOLVBTC ringlev varu? XSOLVBTC ringlev varu on 4.54K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSOLVBTC (ATH) hind? XSOLVBTC saavutab ATH hinna summas 175,368 USD . Mis oli kõigi aegade XSOLVBTC madalaim (ATL) hind? XSOLVBTC nägi ATL hinda summas 11,402.13 USD . Milline on XSOLVBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XSOLVBTC kauplemismaht on -- USD . Kas XSOLVBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? XSOLVBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSOLVBTC hinna ennustust

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) Olulised valdkonna uudised