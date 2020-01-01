Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns. Ametlik veebisait: https://app.solv.finance/jupiter

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 51.52M $ 51.52M $ 51.52M Koguvaru: $ 433.78 $ 433.78 $ 433.78 Ringlev varu: $ 433.78 $ 433.78 $ 433.78 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.52M $ 51.52M $ 51.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 130,885 $ 130,885 $ 130,885 Kõigi aegade madalaim: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Praegune hind: $ 118,778 $ 118,778 $ 118,778 Lisateave Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) hinna kohta

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLVBTC.JUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLVBTC.JUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLVBTC.JUP tokeni tokenoomikat, avastage SOLVBTC.JUP tokeni reaalajas hinda!

SOLVBTC.JUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLVBTC.JUP võiks suunduda? Meie SOLVBTC.JUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

