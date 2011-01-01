Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Solv Protocol BTC (SOLVBTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) teave

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

Ametlik veebisait:
https://app.solv.finance/solvbtc
Valge raamat:
https://docs.solv.finance/solv-documentation

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Solv Protocol BTC (SOLVBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B
Koguvaru:
$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K
Ringlev varu:
$ 10.44K
$ 10.44K$ 10.44K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.17B
$ 1.17B$ 1.17B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 123,975
$ 123,975$ 123,975
Kõigi aegade madalaim:
$ 49,058
$ 49,058$ 49,058
Praegune hind:
$ 112,704
$ 112,704$ 112,704

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SOLVBTC tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SOLVBTC tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SOLVBTC tokeni tokenoomikat, avastage SOLVBTC tokeni reaalajas hinda!

SOLVBTC – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SOLVBTC võiks suunduda? Meie SOLVBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.