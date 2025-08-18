Rohkem infot SOLVBTC

SOLVBTC Hinnainfo

SOLVBTC Valge raamat

SOLVBTC Ametlik veebisait

SOLVBTC Tokenoomika

SOLVBTC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solv Protocol BTC logo

Solv Protocol BTC hind (SOLVBTC)

Loendis mitteolevad

1 SOLVBTC/USD reaalajas hind:

$115,249
$115,249$115,249
-2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Solv Protocol BTC (SOLVBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:45:52 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,350
$ 115,350$ 115,350
24 h madal
$ 119,472
$ 119,472$ 119,472
24 h kõrge

$ 115,350
$ 115,350$ 115,350

$ 119,472
$ 119,472$ 119,472

$ 123,975
$ 123,975$ 123,975

$ 49,058
$ 49,058$ 49,058

-0.33%

-1.40%

-4.01%

-4.01%

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) reaalajas hind on $115,555. Viimase 24 tunni jooksul SOLVBTC kaubeldud madalaim $ 115,350 ja kõrgeim $ 119,472 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLVBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 123,975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 49,058.

Lüliajalise tootluse osas on SOLVBTC muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -4.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) – turuteave

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

--
----

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

10.18K
10.18K 10.18K

10,267.39341322353
10,267.39341322353 10,267.39341322353

Solv Protocol BTC praegune turukapitalisatsioon on $ 1.18B -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLVBTC ringlev varu on 10.18K, mille koguvaru on 10267.39341322353. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19B.

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol BTC ja USD hinnamuutus $ -1,644.2309447686.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol BTC ja USD hinnamuutus $ -2,467.9659125000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol BTC ja USD hinnamuutus $ +12,269.7223440000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solv Protocol BTC ja USD hinnamuutus $ +9,980.2759861624.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1,644.2309447686-1.40%
30 päeva$ -2,467.9659125000-2.13%
60 päeva$ +12,269.7223440000+10.62%
90 päeva$ +9,980.2759861624+9.45%

Mis on Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solv Protocol BTC (SOLVBTC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Solv Protocol BTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solv Protocol BTC (SOLVBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solv Protocol BTC (SOLVBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solv Protocol BTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solv Protocol BTC hinna ennustust kohe!

SOLVBTC kohalike valuutade suhtes

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLVBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solv Protocol BTC (SOLVBTC) kohta

Kui palju on Solv Protocol BTC (SOLVBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLVBTC hind USD on 115,555 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLVBTC/USD hind?
Praegune hind SOLVBTC/USD on $ 115,555. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solv Protocol BTC turukapitalisatsioon?
SOLVBTC turukapitalisatsioon on $ 1.18B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLVBTC ringlev varu?
SOLVBTC ringlev varu on 10.18K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLVBTC (ATH) hind?
SOLVBTC saavutab ATH hinna summas 123,975 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLVBTC madalaim (ATL) hind?
SOLVBTC nägi ATL hinda summas 49,058 USD.
Milline on SOLVBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLVBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLVBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLVBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLVBTC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:45:52 (UTC+8)

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.