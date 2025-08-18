Mis on SolPod (SOLPOD)

SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders. Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens. The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.

Üksuse SolPod (SOLPOD) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolPod (SOLPOD) kohta Kui palju on SolPod (SOLPOD) tänapäeval väärt? Reaalajas SOLPOD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on SOLPOD turukapitalisatsioon? SOLPOD turukapitalisatsioon on $ 7.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOLPOD ringlev varu? SOLPOD ringlev varu on 998.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLPOD (ATH) hind? SOLPOD saavutab ATH hinna summas 0.00118777 USD . Mis oli kõigi aegade SOLPOD madalaim (ATL) hind? SOLPOD nägi ATL hinda summas 0 USD .

