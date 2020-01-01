Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solpaka (SOLPAKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solpaka (SOLPAKA) teave SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects. Ametlik veebisait: https://solpaka.com Ostke SOLPAKA kohe!

Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solpaka (SOLPAKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.07K $ 12.07K $ 12.07K Koguvaru: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M Ringlev varu: $ 696.90M $ 696.90M $ 696.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.07K $ 12.07K $ 12.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0065976 $ 0.0065976 $ 0.0065976 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Solpaka (SOLPAKA) hinna kohta

Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLPAKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLPAKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLPAKA tokeni tokenoomikat, avastage SOLPAKA tokeni reaalajas hinda!

SOLPAKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLPAKA võiks suunduda? Meie SOLPAKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLPAKA tokeni hinna ennustust kohe!

