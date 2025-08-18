Rohkem infot SOLPAKA

Solpaka logo

Solpaka hind (SOLPAKA)

Loendis mitteolevad

1 SOLPAKA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Solpaka (SOLPAKA) reaalajas hinnagraafik
Solpaka (SOLPAKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0065976
$ 0.0065976$ 0.0065976

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

+0.13%

-2.65%

-2.65%

Solpaka (SOLPAKA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SOLPAKA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLPAKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0065976 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SOLPAKA muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, +0.13% 24 tunni vältel -2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solpaka (SOLPAKA) – turuteave

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

--
----

$ 11.76K
$ 11.76K$ 11.76K

696.90M
696.90M 696.90M

696,904,200.0
696,904,200.0 696,904,200.0

Solpaka praegune turukapitalisatsioon on $ 11.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLPAKA ringlev varu on 696.90M, mille koguvaru on 696904200.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.76K.

Solpaka (SOLPAKA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Solpaka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solpaka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solpaka ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solpaka ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.13%
30 päeva$ 0-9.21%
60 päeva$ 0+13.80%
90 päeva$ 0--

Mis on Solpaka (SOLPAKA)

SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solpaka (SOLPAKA) allikas

Ametlik veebisait

Solpaka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solpaka (SOLPAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solpaka (SOLPAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solpaka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solpaka hinna ennustust kohe!

SOLPAKA kohalike valuutade suhtes

Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika

Solpaka (SOLPAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLPAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solpaka (SOLPAKA) kohta

Kui palju on Solpaka (SOLPAKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLPAKA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLPAKA/USD hind?
Praegune hind SOLPAKA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solpaka turukapitalisatsioon?
SOLPAKA turukapitalisatsioon on $ 11.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLPAKA ringlev varu?
SOLPAKA ringlev varu on 696.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLPAKA (ATH) hind?
SOLPAKA saavutab ATH hinna summas 0.0065976 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLPAKA madalaim (ATL) hind?
SOLPAKA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SOLPAKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLPAKA kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLPAKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLPAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLPAKA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.