Solomon USDv (USDV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solomon USDv (USDV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solomon USDv (USDV) teave Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited. Ametlik veebisait: https://solomonlabs.org Valge raamat: https://docs.solomonlabs.org Ostke USDV kohe!

Solomon USDv (USDV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solomon USDv (USDV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Koguvaru: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Ringlev varu: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Kõigi aegade madalaim: $ 0.998914 $ 0.998914 $ 0.998914 Praegune hind: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lisateave Solomon USDv (USDV) hinna kohta

Solomon USDv (USDV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solomon USDv (USDV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USDV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USDV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USDV tokeni tokenoomikat, avastage USDV tokeni reaalajas hinda!

