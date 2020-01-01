Solomon USDv (USDV) tokenoomika

Solomon USDv (USDV) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Solomon USDv (USDV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Solomon USDv (USDV) teave

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs.

The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem.

All contracts are on‑chain, audited.

Ametlik veebisait:
https://solomonlabs.org
Valge raamat:
https://docs.solomonlabs.org

Solomon USDv (USDV) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Solomon USDv (USDV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Koguvaru:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Ringlev varu:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.011
$ 1.011$ 1.011
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.998914
$ 0.998914$ 0.998914
Praegune hind:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

Solomon USDv (USDV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Solomon USDv (USDV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate USDV tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

USDV tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate USDV tokeni tokenoomikat, avastage USDV tokeni reaalajas hinda!

USDV – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu USDV võiks suunduda? Meie USDV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.