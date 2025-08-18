Mis on Solomon USDv (USDV)

Solomon USDv is a Solana‑native synthetic dollar issued by Solomon Labs. The protocol delta‑hedges spot positions (typically SOL, ETH or wrapped BTC held on‑chain) with equal‑and‑opposite perpetual shorts to create a fully market‑neutral collateral base, allowing USDv to hold its one‑dollar peg while generating yield. This yield is then passed back to users that have staked USDv for sUSDv. Like other stablecoins, USDv is designed to be composable within the DeFi ecosystem. All contracts are on‑chain, audited.

Üksuse Solomon USDv (USDV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solomon USDv (USDV) kohta Kui palju on Solomon USDv (USDV) tänapäeval väärt? Reaalajas USDV hind USD on 1.001 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDV/USD hind? $ 1.001 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Solomon USDv turukapitalisatsioon? USDV turukapitalisatsioon on $ 1.40M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDV ringlev varu? USDV ringlev varu on 1.40M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDV (ATH) hind? USDV saavutab ATH hinna summas 1.011 USD . Mis oli kõigi aegade USDV madalaim (ATL) hind? USDV nägi ATL hinda summas 0.998914 USD . Milline on USDV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDV kauplemismaht on -- USD . Kas USDV sel aastal kõrgemale ka suundub? USDV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDV hinna ennustust

