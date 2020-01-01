SolLytics (LYTICS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SolLytics (LYTICS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SolLytics (LYTICS) teave Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: What is the project about? This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Ametlik veebisait: https://sollytics.fun Ostke LYTICS kohe!

SolLytics (LYTICS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SolLytics (LYTICS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.76K $ 4.76K $ 4.76K Koguvaru: $ 995.89M $ 995.89M $ 995.89M Ringlev varu: $ 895.89M $ 895.89M $ 895.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.29K $ 5.29K $ 5.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00013122 $ 0.00013122 $ 0.00013122 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000381 $ 0.00000381 $ 0.00000381 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SolLytics (LYTICS) hinna kohta

SolLytics (LYTICS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SolLytics (LYTICS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LYTICS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LYTICS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LYTICS tokeni tokenoomikat, avastage LYTICS tokeni reaalajas hinda!

