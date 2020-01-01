soljakey (SOLJAKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi soljakey (SOLJAKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

soljakey (SOLJAKEY) teave Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space. Ametlik veebisait: https://time.fun/soljakey Ostke SOLJAKEY kohe!

soljakey (SOLJAKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage soljakey (SOLJAKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.40K $ 53.40K $ 53.40K Koguvaru: $ 99.77K $ 99.77K $ 99.77K Ringlev varu: $ 99.77K $ 99.77K $ 99.77K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.40K $ 53.40K $ 53.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Kõigi aegade madalaim: $ 0.533616 $ 0.533616 $ 0.533616 Praegune hind: $ 0.535241 $ 0.535241 $ 0.535241 Lisateave soljakey (SOLJAKEY) hinna kohta

soljakey (SOLJAKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud soljakey (SOLJAKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLJAKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLJAKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLJAKEY tokeni tokenoomikat, avastage SOLJAKEY tokeni reaalajas hinda!

SOLJAKEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLJAKEY võiks suunduda? Meie SOLJAKEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLJAKEY tokeni hinna ennustust kohe!

