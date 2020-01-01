SOLITO (SOLITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOLITO (SOLITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOLITO (SOLITO) teave Meet $SOLITO, the Solana puppy! 🐶 This is long-term meme launched 11/11 at 11:11 UTC on Pumpfun. Join us in spreading the love and memes with our adorable pup, $SOLITO, leading the way! Together, we’ll make this journey unforgettable. Let’s fetch some great vibes and create a meme-tastic adventure! There’s a lot of exciting things ahead and a lot happening behind the scenes, so just trust the process, participate in raids, tweet, and make memes! That’s all that’s required from the community. Everyone is important! Ametlik veebisait: https://solito.vip/ Ostke SOLITO kohe!

SOLITO (SOLITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOLITO (SOLITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.74K $ 24.74K $ 24.74K Koguvaru: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M Ringlev varu: $ 997.65M $ 997.65M $ 997.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.74K $ 24.74K $ 24.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00320094 $ 0.00320094 $ 0.00320094 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001634 $ 0.00001634 $ 0.00001634 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SOLITO (SOLITO) hinna kohta

SOLITO (SOLITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOLITO (SOLITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLITO tokeni tokenoomikat, avastage SOLITO tokeni reaalajas hinda!

SOLITO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLITO võiks suunduda? Meie SOLITO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLITO tokeni hinna ennustust kohe!

