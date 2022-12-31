Solidly (SOLID) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solidly (SOLID) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solidly (SOLID) teave Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer. Ametlik veebisait: https://solidly.com Ostke SOLID kohe!

Solidly (SOLID) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solidly (SOLID) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 322.66K $ 322.66K $ 322.66K Koguvaru: $ 89.86M $ 89.86M $ 89.86M Ringlev varu: $ 12.71M $ 12.71M $ 12.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.38 $ 7.38 $ 7.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02484492 $ 0.02484492 $ 0.02484492 Praegune hind: $ 0.02537643 $ 0.02537643 $ 0.02537643 Lisateave Solidly (SOLID) hinna kohta

Solidly (SOLID) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solidly (SOLID) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLID tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLID tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLID tokeni tokenoomikat, avastage SOLID tokeni reaalajas hinda!

SOLID – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOLID võiks suunduda? Meie SOLID hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOLID tokeni hinna ennustust kohe!

