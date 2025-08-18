Rohkem infot SOLID

SOLID Hinnainfo

SOLID Ametlik veebisait

SOLID Tokenoomika

SOLID Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Solidly logo

Solidly hind (SOLID)

Loendis mitteolevad

1 SOLID/USD reaalajas hind:

$0.02491773
$0.02491773$0.02491773
-11.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Solidly (SOLID) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:25 (UTC+8)

Solidly (SOLID) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02491773
$ 0.02491773$ 0.02491773
24 h madal
$ 0.03357659
$ 0.03357659$ 0.03357659
24 h kõrge

$ 0.02491773
$ 0.02491773$ 0.02491773

$ 0.03357659
$ 0.03357659$ 0.03357659

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

$ 0.02484492
$ 0.02484492$ 0.02484492

--

-11.29%

-35.36%

-35.36%

Solidly (SOLID) reaalajas hind on $0.02491773. Viimase 24 tunni jooksul SOLID kaubeldud madalaim $ 0.02491773 ja kõrgeim $ 0.03357659 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLIDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.38 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02484492.

Lüliajalise tootluse osas on SOLID muutunud -- viimase tunni jooksul, -11.29% 24 tunni vältel -35.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Solidly (SOLID) – turuteave

$ 316.82K
$ 316.82K$ 316.82K

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

12.71M
12.71M 12.71M

89,861,280.60319942
89,861,280.60319942 89,861,280.60319942

Solidly praegune turukapitalisatsioon on $ 316.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLID ringlev varu on 12.71M, mille koguvaru on 89861280.60319942. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.24M.

Solidly (SOLID) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Solidly ja USD hinnamuutus $ -0.0031727001094803.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Solidly ja USD hinnamuutus $ -0.0087631196.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Solidly ja USD hinnamuutus $ -0.0122684063.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Solidly ja USD hinnamuutus $ -0.0414698275151072.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0031727001094803-11.29%
30 päeva$ -0.0087631196-35.16%
60 päeva$ -0.0122684063-49.23%
90 päeva$ -0.0414698275151072-62.46%

Mis on Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Solidly (SOLID) allikas

Ametlik veebisait

Solidly hinna ennustus (USD)

Kui palju on Solidly (SOLID) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Solidly (SOLID) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Solidly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Solidly hinna ennustust kohe!

SOLID kohalike valuutade suhtes

Solidly (SOLID) tokenoomika

Solidly (SOLID) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLID tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Solidly (SOLID) kohta

Kui palju on Solidly (SOLID) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLID hind USD on 0.02491773 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLID/USD hind?
Praegune hind SOLID/USD on $ 0.02491773. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Solidly turukapitalisatsioon?
SOLID turukapitalisatsioon on $ 316.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLID ringlev varu?
SOLID ringlev varu on 12.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLID (ATH) hind?
SOLID saavutab ATH hinna summas 7.38 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLID madalaim (ATL) hind?
SOLID nägi ATL hinda summas 0.02484492 USD.
Milline on SOLID kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLID kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLID sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLID võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLID hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:16:25 (UTC+8)

Solidly (SOLID) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.