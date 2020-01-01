SOLIDE (SOLIDE) tokenoomika
SOLIDE (SOLIDE) teave
SOLIDE is a powerful, browser-based development environment specifically designed for Solana smart contract development. With features like real-time compilation, integrated testing, and one-click deployment, it streamlines the development process for both beginners and experienced developers.
Why Choose SOLIDE
Secure Development
Built-in security checks and best practices for safe smart contract development
Powerful Compilation
Advanced compilation tools with real-time error checking and optimization
Community Driven
Join a thriving community of Solana developers and contributors
SOLIDE (SOLIDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage SOLIDE (SOLIDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
SOLIDE (SOLIDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
SOLIDE (SOLIDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SOLIDE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SOLIDE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SOLIDE tokeni tokenoomikat, avastage SOLIDE tokeni reaalajas hinda!
SOLIDE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SOLIDE võiks suunduda? Meie SOLIDE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.