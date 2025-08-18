Mis on SolForge Fusion (SFG)

SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.

Üksuse SolForge Fusion (SFG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SolForge Fusion hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolForge Fusion (SFG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolForge Fusion (SFG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolForge Fusion nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolForge Fusion hinna ennustust kohe!

SolForge Fusion (SFG) tokenoomika

SolForge Fusion (SFG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SFG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolForge Fusion (SFG) kohta Kui palju on SolForge Fusion (SFG) tänapäeval väärt? Reaalajas SFG hind USD on 0.726396 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SFG/USD hind? $ 0.726396 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SFG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SolForge Fusion turukapitalisatsioon? SFG turukapitalisatsioon on $ 5.00M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SFG ringlev varu? SFG ringlev varu on 6.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SFG (ATH) hind? SFG saavutab ATH hinna summas 3.45 USD . Mis oli kõigi aegade SFG madalaim (ATL) hind? SFG nägi ATL hinda summas 0.212965 USD . Milline on SFG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SFG kauplemismaht on -- USD . Kas SFG sel aastal kõrgemale ka suundub? SFG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SFG hinna ennustust

