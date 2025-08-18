Rohkem infot SOLEY

USD
Soley (SOLEY) reaalajas hinnagraafik
Soley (SOLEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

-0.06%

+2.05%

+2.05%

Soley (SOLEY) reaalajas hind on $0.00000665. Viimase 24 tunni jooksul SOLEY kaubeldud madalaim $ 0.00000656 ja kõrgeim $ 0.00000671 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00025225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000043.

Lüliajalise tootluse osas on SOLEY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +2.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Soley (SOLEY) – turuteave

--
----

Soley praegune turukapitalisatsioon on $ 6.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SOLEY ringlev varu on 999.71M, mille koguvaru on 999708727.672576. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.64K.

Soley (SOLEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Soley ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Soley ja USD hinnamuutus $ +0.0000005991.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Soley ja USD hinnamuutus $ -0.0000059384.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Soley ja USD hinnamuutus $ -0.00006128246375134703.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.06%
30 päeva$ +0.0000005991+9.01%
60 päeva$ -0.0000059384-89.30%
90 päeva$ -0.00006128246375134703-90.21%

Mis on Soley (SOLEY)

Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Soley (SOLEY) allikas

Ametlik veebisait

Soley hinna ennustus (USD)

Kui palju on Soley (SOLEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soley (SOLEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soley nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Soley hinna ennustust kohe!

SOLEY kohalike valuutade suhtes

Soley (SOLEY) tokenoomika

Soley (SOLEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soley (SOLEY) kohta

Kui palju on Soley (SOLEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLEY hind USD on 0.00000665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLEY/USD hind?
Praegune hind SOLEY/USD on $ 0.00000665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Soley turukapitalisatsioon?
SOLEY turukapitalisatsioon on $ 6.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLEY ringlev varu?
SOLEY ringlev varu on 999.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLEY (ATH) hind?
SOLEY saavutab ATH hinna summas 0.00025225 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLEY madalaim (ATL) hind?
SOLEY nägi ATL hinda summas 0.0000043 USD.
Milline on SOLEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLEY kauplemismaht on -- USD.
Kas SOLEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLEY hinna ennustust.
