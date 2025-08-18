Rohkem infot SDOGE

1 SDOGE/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
SolDoge (SDOGE) reaalajas hinnagraafik
SolDoge (SDOGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00274738
$ 0.00274738$ 0.00274738

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-7.20%

-3.30%

-3.30%

SolDoge (SDOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SDOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00274738 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SDOGE muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -7.20% 24 tunni vältel -3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SolDoge (SDOGE) – turuteave

$ 94.98K
$ 94.98K$ 94.98K

--
----

$ 94.98K
$ 94.98K$ 94.98K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SolDoge praegune turukapitalisatsioon on $ 94.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SDOGE ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 94.98K.

SolDoge (SDOGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SolDoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolDoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolDoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolDoge ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.20%
30 päeva$ 0+5.31%
60 päeva$ 0-4.33%
90 päeva$ 0--

Mis on SolDoge (SDOGE)

SolDoge (SDOGE) is your new best friend, a next generation memecoin with a fun-loving attitude and sporting a rad pair of cyber shades. He's running at turbo speed on the Solana blockchain, with lower transaction fees and energy consumption than his predecessors. As a spiritual successor to Dogecoin, the grandfather of crypto memes, SolDoge aims to be a project of the people, where the community is in the driver’s seat. And since 100% of the token supply entered circulation on day one, the community holds all the power and responsibility to build for the future. Wow. The official SolDoge NFT collection will play a key role in community governance.

Üksuse SolDoge (SDOGE) allikas

Ametlik veebisait

SolDoge hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolDoge (SDOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolDoge (SDOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolDoge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolDoge hinna ennustust kohe!

SDOGE kohalike valuutade suhtes

SolDoge (SDOGE) tokenoomika

SolDoge (SDOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SDOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolDoge (SDOGE) kohta

Kui palju on SolDoge (SDOGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SDOGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SDOGE/USD hind?
Praegune hind SDOGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SolDoge turukapitalisatsioon?
SDOGE turukapitalisatsioon on $ 94.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SDOGE ringlev varu?
SDOGE ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SDOGE (ATH) hind?
SDOGE saavutab ATH hinna summas 0.00274738 USD.
Mis oli kõigi aegade SDOGE madalaim (ATL) hind?
SDOGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SDOGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SDOGE kauplemismaht on -- USD.
Kas SDOGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SDOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SDOGE hinna ennustust.
