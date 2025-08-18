Mis on SolChicks (CHICKS)

Our mission is to be the leading fantasy NFT PvP and P2E gaming ecosystem on the Solana blockchain. We built our game around adorable SolChick NFT collectibles, where players use their SolChicks as their characters in a unique gaming metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SolChicks (CHICKS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SolChicks hinna ennustus (USD)

Kui palju on SolChicks (CHICKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SolChicks (CHICKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SolChicks nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SolChicks hinna ennustust kohe!

CHICKS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SolChicks (CHICKS) tokenoomika

SolChicks (CHICKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHICKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SolChicks (CHICKS) kohta Kui palju on SolChicks (CHICKS) tänapäeval väärt? Reaalajas CHICKS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHICKS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHICKS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SolChicks turukapitalisatsioon? CHICKS turukapitalisatsioon on $ 74.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHICKS ringlev varu? CHICKS ringlev varu on 2.06B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHICKS (ATH) hind? CHICKS saavutab ATH hinna summas 0.506873 USD . Mis oli kõigi aegade CHICKS madalaim (ATL) hind? CHICKS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHICKS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHICKS kauplemismaht on -- USD . Kas CHICKS sel aastal kõrgemale ka suundub? CHICKS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHICKS hinna ennustust

SolChicks (CHICKS) Olulised valdkonna uudised