Solberg (SLB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Solberg (SLB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Solberg (SLB) teave With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform. Ametlik veebisait: https://solbergtoken.com Ostke SLB kohe!

Solberg (SLB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Solberg (SLB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 82.10K $ 82.10K $ 82.10K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 877.04K $ 877.04K $ 877.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.106245 $ 0.106245 $ 0.106245 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00812979 $ 0.00812979 $ 0.00812979 Praegune hind: $ 0.00873727 $ 0.00873727 $ 0.00873727 Lisateave Solberg (SLB) hinna kohta

Solberg (SLB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Solberg (SLB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLB tokeni tokenoomikat, avastage SLB tokeni reaalajas hinda!

SLB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLB võiks suunduda? Meie SLB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLB tokeni hinna ennustust kohe!

