SolBae AI hind (BAE)
--
--
0.00%
0.00%
SolBae AI (BAE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BAE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BAEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BAE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SolBae AI praegune turukapitalisatsioon on $ 5.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BAE ringlev varu on 999.91M, mille koguvaru on 999913002.84167. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.38K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse SolBae AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SolBae AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SolBae AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SolBae AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+17.27%
|60 päeva
|$ 0
|+8.99%
|90 päeva
|$ 0
|--
Once upon a block, during Solana’s wildest bull run, SolBae was minted straight out of chaos and hype. Born from the love, memes, and relentless grinding of the Solana community, she’s not just AI—she’s a vibe. Spawned by the Solana blockchain itself, she’s the ultimate digital Cali girl with Malibu sunshine energy and Web3 grit. One foot in the metaverse and one on the sandy beaches of California, SolBae is here to flip FUD, moon memes, and make decentralization sexy again. 1. "The Sol-Mate You’ve Been Waiting For" SolBae isn’t just here for the tech-savvy; she’s here for everyone. Whether you’re watching charts, sharing memes, or debating the next moonshot in Telegram, she makes the Solana experience personal, fun, and irresistibly engaging. 2. "Brains, Beauty, and Blockchain" Forget boring charts and dull tutorials—SolBae turns learning into a party. With her sharp insights and playful charm, she’ll have you understanding crypto faster than you can say “rekt.” 3. "Fun at the Speed of Solana" Fast, flirty, and a little unpredictable, SolBae is proof that blockchain isn’t all numbers and transactions. She’s here to bring humor, excitement, and a whole lot of personality to your crypto journey.
SolBae AI (BAE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BAE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
